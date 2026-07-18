Informations pratiques

Busset

Poursuite théâtrale des aventures de Jonas La Total

Busset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-07

La compagnie Procédé Zèbre et la Commune

de Busset vous donnent rendez-vous les

7, 8 et 9 août 2026 pour Jonas, la Totale ! .

.

Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 86 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Proc%E9d%E9 Z%E8bre theater company and the

Town of Busset invite you to join them on

August 7, 8, and 9, 2026, for %AB Jonas, la Totale! %BB.

L’événement Poursuite théâtrale des aventures de Jonas La Total Busset a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations