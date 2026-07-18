Poursuite théâtrale des aventures de Jonas La Total Busset
vendredi 7 août 2026 · Busset
Informations pratiques
Busset
Poursuite théâtrale des aventures de Jonas La Total
Busset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
La compagnie Procédé Zèbre et la Commune
de Busset vous donnent rendez-vous les
7, 8 et 9 août 2026 pour Jonas, la Totale ! .
.
Busset 03270 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 33 86 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Proc%E9d%E9 Z%E8bre theater company and the
Town of Busset invite you to join them on
August 7, 8, and 9, 2026, for %AB Jonas, la Totale! %BB.
L’événement Poursuite théâtrale des aventures de Jonas La Total Busset a été mis à jour le 2026-07-18 par Vichy Destinations