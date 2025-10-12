Pourvu qu’on devienne des enfants Café des Initiatives Recey-sur-Ource

Pourvu qu’on devienne des enfants Café des Initiatives Recey-sur-Ource dimanche 12 octobre 2025.

Pourvu qu’on devienne des enfants

Café des Initiatives 1 Rue Saint-Germain Recey-sur-Ource Côte-d’Or

Tarif : 1 – 1 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Par la Compagnie Les Enclumés. Raquel et Rouh, son doudou, entreprennent un voyage initiatique à la découverte des marionnettes du monde entier, de Paris à Pékin en passant par l’Indonésie et le Mali. À travers une multitude de saynètes pleines d’humour, elle nous transmet sa passion et nous embarque dans une véritable épopée, aux quatre coins du monde ; on découvre que la marionnette se renouvelle et se transforme au fil du temps et des pays pour interroger, à sa façon, notre monde contemporain.

Ce spectacle fait partie de la saison Arts et Scènes Côte-d’Or.

Proposé par le Café des Initiatives de Recey-sur-Ource

Buvette .

Café des Initiatives 1 Rue Saint-Germain Recey-sur-Ource 21290 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté cafe.initiatives.recey@posteo.net

English : Pourvu qu’on devienne des enfants

German : Pourvu qu’on devienne des enfants

Italiano :

Espanol :

L’événement Pourvu qu’on devienne des enfants Recey-sur-Ource a été mis à jour le 2025-08-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)