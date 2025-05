POUSH IT REAL GOOD ! – POUSH Aubervilliers, 7 juin 2025, Aubervilliers.

Le 7 juin 2025, POUSH ouvre exceptionnellement ses portes au public. Au cœur d’Aubervilliers et à deux pas du métro, explorez cette ancienne unique de 20 000 m2 où travaillent et créent plus de 270 artistes venus du monde entier. Découvrez un parcours d’expositions, ainsi qu’une programmation pointue de courts-métrages et vidéos mettant en lumière la scène émergente et confirmée.

Une atmosphère festive et irrévérencieuse rythmera également la soirée, avec des DJ sets audacieux et des concerts revisitant les bandes originales emblématiques du cinéma. Une invitation à célébrer intensément les arts dans toute leur diversité, le temps d’une nuit unique à POUSH.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 02h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T03:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T05:00:00+02:00

POUSH 153 avenue Jean Jaurès 93300 Aubervilliers

Concerts, projections, expositions – Ouverture nocturne exceptionnelle des expositions, concerts ciné-live !