Pousse café jeux Maison de la nature Le Milan Noir Mios

Maison de la nature Le Milan Noir Allée de Saint-Brice Mios Gironde

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Pousse Café Jeux c’est ce vendredi soir à Mios.

Quand ? Vendredi 23 janvier dès 19h30

Où ? Milan Noir

Des jeux de société pour tous les goûts et tous les niveaux, des moments de rigolade et de partage… venez passer une soirée conviviale et pleine de bonne humeur au café associatif.

Bar ouvert, grignotes apéro et petite restauration en vente sur place

Les tarifs

• Gratuit pour les adhérents

• 1 € pour les adultes non-adhérents

• Adhésion possible sur place annuelle 5 €

Venez seul, en famille ou entre amis pour un moment fun et détente. Les bénévoles vous attendent nombreuses et nombreux pour partager ce moment ludique. .

