Poussette solidaire L’Etoile Maternité catholique de Provence Aix-en-Provence

Poussette solidaire

Samedi 11 avril 2026 de 9h à 13h. L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Profitez de l’arrivée du printemps pour vendre et acheter du matériel de puériculture une action solidaire et écoresponsable lancée par le Fonds de dotation de L’étoile.

Les exposants peuvent accéder en voiture au lieu de vente uniquement le temps de déposer la marchandise. Ils sont invités à aller se garer sur le parking principal ensuite. (un ticket de sortie sera fourni à la fin de l’évènement) Le parking du stade de Puyricard est également gratuit et juste en face de la clinique. .

L’Etoile Maternité catholique de Provence 2530 route de Puyricard Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Take advantage of the arrival of spring to sell and buy childcare equipment: a solidarity and eco-responsible initiative launched by the L?étoile Endowment Fund.

L’événement Poussette solidaire Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence