Poussez les portes de l’église Notre-Dame des Enfants Eglise Notre-Dame des Enfants Nîmes

Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00
⛪ Visitez librement l’église Notre-Dame des Enfants : un joyau Art déco
Découvrez le dernier bâtiment inscrit au titre des Monuments historiques de Nîmes.
Unique dans le département par son style Art déco, l’église se distingue par :
- son impressionnant dôme en béton,
- ses mosaïques élégantes,
- et ses vitraux lumineux.
Eglise Notre-Dame des Enfants 718 Rue de Bouillargues, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Beausoleil Gard Occitanie
© DR