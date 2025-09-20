Poussez les portes de l’église Notre-Dame des Enfants Eglise Notre-Dame des Enfants Nîmes

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

⛪ Visitez librement l’église Notre-Dame des Enfants : un joyau Art déco

Découvrez le dernier bâtiment inscrit au titre des Monuments historiques de Nîmes.

Unique dans le département par son style Art déco, l’église se distingue par :

son impressionnant dôme en béton,

ses mosaïques élégantes,

et ses vitraux lumineux.

Eglise Notre-Dame des Enfants 718 Rue de Bouillargues, 30000 Nîmes Nîmes 30011 Beausoleil Gard Occitanie

