Poussez les portes de l’hôtel Rivet Hôtel Rivet Nîmes

Poussez les portes de l’hôtel Rivet Samedi 20 septembre, 10h00 Hôtel Rivet Gard

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

De l’hôtel particulier à l’école des Beaux-Arts

Construit à l’origine comme hôtel particulier, ce bâtiment a connu de nombreux usages : d’abord préfecture, puis établissement d’enseignement, d’abord religieux puis laïque.

Il abrite aujourd’hui l’École des Beaux-Arts de Nîmes.

En plus d’admirer l’architecture du lieu, profitez-en pour visiter la bibliothèque et découvrir :

des livres d’artistes,

ainsi que les travaux de recherche des étudiants.

Hôtel Rivet Grand Rue, 30000 Nîmes

David Rivet, négociant en soieries puis armateur établi à Cadix, décida de se retirer dans sa ville natale et fit construire en 1786 une somptueuse demeure à Nîmes, dans un style sobre et néo-classique.

Cette demeure présente un atrium couvert orné de quatre colonnes, qui mène à un escalier d’une grande élégance. Depuis 1987, l’école supérieure des beaux-arts de Nîmes a élu domicile dans ce bâtiment. Lors de la restauration entrepris à cette occasion, des touches d’art contemporain ont été ajoutées, telles que la mosaïque réalisée par Bernard Pagès sur le sol du vestibule.

© Stéphane Ramillon