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Poussez les portes du bureau du maire, Hôtel de ville, Montbrison

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de ville · Montbrison

Poussez les portes du bureau du maire, Hôtel de ville, Montbrison

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
Place de l'Hôtel de ville, 42600 Montbrison
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire

Poussez les portes
du bureau du maire Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez ce lieu emblématique sous un
nouveau jour à travers des objets étonnants,
des anecdotes méconnues et les petites
histoires qui ont marqué la vie de la commune.
Le Maire, Christophe Bazile, vous servira de
guide pour une immersion exceptionnelle au
cœur de son espace de travail habituellement
fermé au public.
Vous pourrez apprécier ce lieu où patrimoine,
curiosités et surprises se mêlent pour un
moment privilégié.

Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez ce lieu emblématique sous un

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