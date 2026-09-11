Poussez les portes du bureau du maire, Hôtel de ville, Montbrison

Informations pratiques

Poussez les portes

du bureau du maire Dimanche 20 septembre, 16h00 Hôtel de ville Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Découvrez ce lieu emblématique sous un

nouveau jour à travers des objets étonnants,

des anecdotes méconnues et les petites

histoires qui ont marqué la vie de la commune.

Le Maire, Christophe Bazile, vous servira de

guide pour une immersion exceptionnelle au

cœur de son espace de travail habituellement

fermé au public.

Vous pourrez apprécier ce lieu où patrimoine,

curiosités et surprises se mêlent pour un

moment privilégié.

Hôtel de ville Place de l’Hôtel de ville, 42600 Montbrison Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez ce lieu emblématique sous un

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