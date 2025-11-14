POUSSEZ-VOUS, LES MECS ! – ESPACE DES AUGUSTINS Montauban

POUSSEZ-VOUS, LES MECS ! Début : 2025-11-14 à 20:30. Tarif : – euros.

Un spectacle d’après « Les Frustrés » et « Les Mères » de Claire Bretécher, autrice de bande dessinée et dessinatrice pour Le Nouvel Observateur.L’artiste épingle successivement gauchistes de salon, branchés, snobs, féministes, maoïstes. Ce spectacle ravive la pensée, l’univers de celle qui fut considérée comme « sociologue » de son époque par Roland Barthes. Des textes, des interviews et des chants féministes soutiennent l’action. Un divertissement de l’esprit, un hommage singulier.Cécile Garcia Fogel, qui s’est notamment illustrée dans les pièces de Christophe Rauck, met en scène et interprète ces deux bandes dessinées de Claire Bretécher. Elle partage le plateau avec Flore Lefebvre des Noëttes, qu’elle connaît depuis longtemps, où elles jouent uniquement des personnages féminins.

ESPACE DES AUGUSTINS 27 RUE DES AUGUSTINS 82000 Montauban 82