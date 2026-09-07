Poussière d’étoile (Les séances du Planétarium), Planétarium de Vaulx-en-Velin, Vaulx-en-Velin

Informations pratiques

Poussière d’étoile (Les séances du Planétarium) Dimanche 20 septembre, 14h00 Planétarium de Vaulx-en-Velin Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

De quoi sommes-nous faits ?

D’où viennent les atomes qui composent notre corps et notre planète ?

Partez pour un voyage au cœur de vos origines cosmiques et découvrez l’incroyable histoire des étoiles. Apprenez comment elles naissent, vivent et meurent, et comment elles créent des atomes à l’origine des planètes et des êtres vivants. Nous sommes tous des poussières d’étoiles !

Un voyage fascinant vous attend, pour toucher du doigt vos véritables origines dans l’Univers.

Planétarium de Vaulx-en-Velin Place de la Nation, 69120 Vaulx-en-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Vernay Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.planetariumvv.com/ »}]

De quoi sommes-nous faits ?

©Planétarium de Vaulx-en-Velin