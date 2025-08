« Pouvoir » de Une Tribu Collectif Centre Wallonie-Bruxelles Paris

« Pouvoir » de Une Tribu Collectif Centre Wallonie-Bruxelles Paris jeudi 18 septembre 2025.

Est-ce fantastique ou est-ce terrible ? Et que peut faire une marionnette qui joue sans cesse le même spectacle, un spectacle qu’elle n’aime pas ? Que peut-elle faire pour changer les choses ?

Elle décide donc de tenter le tout pour le tout et de prendre le pouvoir et de commander à son tour aux marionnettistes. Elle ne veut plus vivre par procuration et veut décider elle-même de ce qui lui arrive. Mais pour ça, il va falloir convaincre les marionnettistes, qui elleux, tiennent à leur emploi. La marionnette fait des promesses, mais chez les artistes, personne n’y croit vraiment.

Alors on demande l’avis du public : « Peut-on rêver d’un autre système ? ».

Avez-vous déjà pensé à la vie d’une marionnette ? Ne jamais prendre la moindre décision. Ne jamais penser. Ne jamais choisir. Toute une vie déléguée à d’autres : des manipulateurs et manipulatrices.

Le jeudi 18 septembre 2025

de 20h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 10€

Tarif réduit : 8€

Groupe : 5€ (mini 5pers.)

Tout public.

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/pouvoir-de-une-tribu-collectif +33153019696 info@cwb.fr