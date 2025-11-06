Pouvoir Une Tribu collectif / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval

Pouvoir Une Tribu collectif / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval jeudi 6 novembre 2025.

Marionnette de table

Une marionnette se révolte : derrière le rire, une fine fable sur le pouvoir.

Avez-vous déjà pensé à la vie d’une marionnette ? Toute une vie manipulée par d’autres ! L’une d’elles décide de tenter le tout pour le tout et de prendre le pouvoir sur ses trois marionnettistes…

Derrière ce postulat cocasse, la parabole politique fonctionne à merveille et tente par le rire et des dialogues ciselés de répondre à cette question : peut-on rêver d’un autre système ?

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre

• Jeudi 6 novembre à 20h30

• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)

• Dès 10 ans

• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .

