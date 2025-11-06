Pouvoir Une Tribu collectif / Le Théâtre (PUPAZZI) Laval
Pouvoir Une Tribu collectif / Le Théâtre (PUPAZZI)

Début : 2025-11-06 20:30:00
Marionnette de table
Une marionnette se révolte : derrière le rire, une fine fable sur le pouvoir.
Avez-vous déjà pensé à la vie d’une marionnette ? Toute une vie manipulée par d’autres ! L’une d’elles décide de tenter le tout pour le tout et de prendre le pouvoir sur ses trois marionnettistes…
Derrière ce postulat cocasse, la parabole politique fonctionne à merveille et tente par le rire et des dialogues ciselés de répondre à cette question : peut-on rêver d’un autre système ?
Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles,du 24 octobre au 15 novembre
• Jeudi 6 novembre à 20h30
• Le Théâtre (Salle B.Hendricks)
• Dès 10 ans
• 9€ / tarif réduit (-26 ans, demandeur d’emploi, tarif Le Pass, Pass Famille, abonné 6par4 ou SC Changé, Toutes Uniques Toutes Unies, groupe) 6€ .
34 Rue de la Paix Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire
English :
Table puppet
German :
Tischmarionette
Italiano :
Tavolo fantoccio
Espanol :
Títere de mesa
