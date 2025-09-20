Pouze en fête samedi 20 septembre Salle des fêtes l’Oustal Pouze

Pouze en fête samedi 20 septembre Salle des fêtes l'Oustal Pouze samedi 20 septembre 2025.

Pouze en fête samedi 20 septembre Salle des fêtes l’Oustal Pouze Samedi 20 septembre, 10h00

Samedi 20 septembre, c’est la 12e édition de « Pouze en fête » avec balade musicale en matinée, concours de pétanque l’après-midi et apéritif dinatoire et concert en soirée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T23:59:00.000+02:00

05 61 81 10 94

Salle des fêtes l’Oustal Pouze Pouze 31450 Haute-Garonne