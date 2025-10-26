POUZOLLES PUB QUIZ Pouzolles
POUZOLLES PUB QUIZ Pouzolles dimanche 26 octobre 2025.
POUZOLLES PUB QUIZ
Pouzolles Hérault
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-26
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30
Le Café des Allées organise pour la 5ème fois, sa traditionnelle quiz bilingue français-anglais, tous les dimanches après-midis.
Participation 4€ par personne.
Les inscriptions sont ouvertes à partir de 15h30 et les parties débuteront à 16h00.
De nombreux lots pour les premiers.
Du mois de octobre 2025… jusqu’à fin mars 2026…
Le Café des Allées organise pour la 5ème fois, sa traditionnelle quiz bilingue français-anglais, tous les dimanches après-midis.
Participation 4€ par personne.
Les inscriptions sont ouvertes à partir de 15h30 et les parties débuteront à 16h00.
De nombreux lots pour les premiers. .
Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17
English :
For the 5th time, Café des Allées is organizing its traditional bilingual French-English quiz every Sunday afternoon.
Entry fee: 4? per person.
Registration opens at 3.30pm, with games starting at 4pm.
Lots of prizes for the first-place finishers.
German :
Das Café des Allées organisiert zum fünften Mal sein traditionelles zweisprachiges französisch-englisches Quiz, das jeden Sonntagnachmittag stattfindet.
Die Teilnahmegebühr beträgt 4? pro Person.
Die Anmeldung ist ab 15:30 Uhr möglich, die Spiele beginnen um 16:00 Uhr.
Für die Erstplatzierten gibt es zahlreiche Preise.
Italiano :
Per la quinta volta, il Café des Allées organizza ogni domenica pomeriggio il tradizionale quiz bilingue francese-inglese.
Quota d’iscrizione: 4 euro a persona.
Le iscrizioni si aprono alle 15.30 e i giochi iniziano alle 16.00.
Numerosi premi per i primi classificati.
Espanol :
Por 5ª vez, el Café des Allées celebra cada domingo por la tarde su tradicional concurso bilingüe francés-inglés.
Precio de inscripción: 4 euros por persona.
La inscripción se abre a las 15.30 h y los juegos comienzan a las 16 h.
Muchos premios para los primeros clasificados.
L’événement POUZOLLES PUB QUIZ Pouzolles a été mis à jour le 2025-10-20 par 34 OT AVANT-MONTS