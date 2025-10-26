POUZOLLES PUB QUIZ Pouzolles

POUZOLLES PUB QUIZ Pouzolles dimanche 26 octobre 2025.

POUZOLLES PUB QUIZ

Pouzolles Hérault

Tarif : 4 – 4 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23 2025-11-30

Le Café des Allées organise pour la 5ème fois, sa traditionnelle quiz bilingue français-anglais, tous les dimanches après-midis.

Participation 4€ par personne.

Les inscriptions sont ouvertes à partir de 15h30 et les parties débuteront à 16h00.

De nombreux lots pour les premiers.

Du mois de octobre 2025… jusqu’à fin mars 2026…

Pouzolles 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 24 80 17

English :

For the 5th time, Café des Allées is organizing its traditional bilingual French-English quiz every Sunday afternoon.

Entry fee: 4? per person.

Registration opens at 3.30pm, with games starting at 4pm.

Lots of prizes for the first-place finishers.

German :

Das Café des Allées organisiert zum fünften Mal sein traditionelles zweisprachiges französisch-englisches Quiz, das jeden Sonntagnachmittag stattfindet.

Die Teilnahmegebühr beträgt 4? pro Person.

Die Anmeldung ist ab 15:30 Uhr möglich, die Spiele beginnen um 16:00 Uhr.

Für die Erstplatzierten gibt es zahlreiche Preise.

Italiano :

Per la quinta volta, il Café des Allées organizza ogni domenica pomeriggio il tradizionale quiz bilingue francese-inglese.

Quota d’iscrizione: 4 euro a persona.

Le iscrizioni si aprono alle 15.30 e i giochi iniziano alle 16.00.

Numerosi premi per i primi classificati.

Espanol :

Por 5ª vez, el Café des Allées celebra cada domingo por la tarde su tradicional concurso bilingüe francés-inglés.

Precio de inscripción: 4 euros por persona.

La inscripción se abre a las 15.30 h y los juegos comienzan a las 16 h.

Muchos premios para los primeros clasificados.

