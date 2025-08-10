Power Dance Années 90 Saint-Quentin Saint-Quentin

2 Rue de Baudreuil Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-08-10 10:00:00

fin : 2025-08-10 11:00:00

2025-08-10

Be You Center et le collectif NutriFit Challengers vous invite à un moment festif, gratuit et ouvert à tous, intitulé Power Dance Années 90 !

Pour venir danser sur les rythmes cultes des années 90, avec une touche de fluo et une belle énergie collective !

Le dimanche 10 août de 10h à 11h, au Kiosque des Champs Elysées de Saint-Quentin.

2 Rue de Baudreuil Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 6 72 19 50 32

