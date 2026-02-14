POYAUTRAIL 2026 POYAUTRAIL 2026 Toucy
POYAUTRAIL 2026 POYAUTRAIL 2026 Toucy dimanche 15 mars 2026.
POYAUTRAIL 2026
POYAUTRAIL 2026 LES GILATS Toucy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15 08:00:00
fin : 2026-03-15 14:30:00
Date(s) :
2026-03-15
2 parcours Trail, parcours enfants, randonnée, marche nordique chronométrée sur la commune de Toucy 89, départ au pied de la pyramide du Loup. Trail 19km 10km. .
POYAUTRAIL 2026 LES GILATS Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : POYAUTRAIL 2026
L’événement POYAUTRAIL 2026 Toucy a été mis à jour le 2026-02-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)