PP Project – PP Project, Cie Les Involtes – LE GALET St Martin De Crau

PP Project – PP Project, Cie Les Involtes Début : 2025-10-18 à 11:00. Tarif : – euros.

CENTRE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL – LE GALET PRÉSENTE : CIE LES INVOLTES – PP ProjectTrois artistes pour raconter une histoire en trois dimensions : le décor, l’envers du décor et…nos imaginaires ! Pour rêver ensemble de lectures, d’accompagnement, d’attachement, d’agacement…Trois artisans viennent enclencher la douce palpitation de leur atelier de fabrication d’imaginaire, où Peter vit paisiblement et s’évade en bouquinant.Un jour, un oisillon surgit de l’imaginaire d’un livre. Le vieil homme n’a pas d’autre choix que de lui apprendre à voler, s’il veut retrouver sa tranquillité.Un spectacle plein d’humour, de tendresse et d’onirisme en trois dimensions : le décor, l’envers du décor, et l’imaginaire des spectateur·ices. Une ode à la lecture et au vivre ensemble bâtie comme un voyage initiatiqueÉcriture collective : Équipe des InvoltesCo-mise en scène et regards extérieurs bienveillants : Les Involtes avec Aurore Cailleret, Frédéric Vern, Fabrice Richert, Emmanuel Hermant.Avec : Matthieu Bassahon, Mathilde Defromont, Gabriel PappCréation marionnettes : Matthieu Bassahon épaulé de Mathilde DefromontScénographie et réalisation du décor : Les InvoltesCostumes : Mathilde DefromontCréation musique : Gabriel PappCréation Affiche : Thomas BourgetRégie : Les InvoltesProduction: Compagnie Les Involtes.Co/Production : DRAC Nouvelle Aquitaine / OARA / Espace Jéliote – Centre National de la marionnette / Les Fabriques réunies / CNAREP Sur le Pont / Communauté de Communes Dôme Sancy Artense / Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge Communauté / Le Château-Communauté de Communes 4B / Yzeur’Espace / Espace culturel Les Abattoirs de Riom / Graines de Rue / Les Zincorréziens / New danse Studio / ADAMI.Avec le soutien et les accueils en résidence de : Salle de Volvic-La Source / Théâtre du Cloître de Bellac, scène conventionnée / la Ville de Gerzat / le Cirque Plein d’Air.

LE GALET Place F.Mitterrand 13310 St Martin De Crau 13