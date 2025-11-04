PRADES ET LA MUSIQUE À TRAVERS LES ŒUVRES DES COLLECTIONS PERMANENTES Prades
81 bis Rue du Palais de Justice Prades Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-11-04 09:30:00
fin : 2025-12-23 12:00:00
2025-11-04
L’Espace Martin Vivès met à l’honneur les collections permanentes de la Ville à savoir les œuvres de Martin VIVES et de François BRANGER (peintres natifs de Prades)
English :
The Espace Martin Vivès showcases the town’s permanent collections of works by Martin VIVES and François BRANGER (painters born in Prades)
German :
Der Espace Martin Vivès ehrt die ständigen Sammlungen der Stadt, d.h. die Werke von Martin VIVES und François BRANGER (in Prades geborene Maler)
Italiano :
L’Espace Martin Vivès presenta le collezioni permanenti della città, tra cui opere di Martin VIVES e François BRANGER (pittori nati a Prades)
Espanol :
El Espace Martin Vivès expone las colecciones permanentes de la ciudad, entre ellas obras de Martin VIVES y François BRANGER (pintores nacidos en Prades)
