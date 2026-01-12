Pralo Troll Tour Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise Pralognan-la-Vanoise
Pralo Troll Tour Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise Pralognan-la-Vanoise samedi 17 janvier 2026.
Pralo Troll Tour
Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 290 avenue de Chasseforêt Pralognan-la-Vanoise Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Pralognan-la-Vanoise a le plaisir d’accueillir une Coupe de France de Télémark sur la Combe des Bieux ! Venez encourager les participants de cette discipline technique et spectaculaire.
.
Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise 290 avenue de Chasseforêt Pralognan-la-Vanoise 73710 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 79 08 info@pralognan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pralo Troll Tour
Pralognan-la-Vanoise is pleased to host a French Telemark Cup on the Combe des Bieux! Come and support the participants in this technical and spectacular discipline.
L’événement Pralo Troll Tour Pralognan-la-Vanoise a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Pralognan-la-Vanoise