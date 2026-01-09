Pratiqu’Am Bernica Salle des Fêtes Montauville

Pratiqu’Am Bernica

Salle des Fêtes 150 Rue du Bois-le-Prêtre Montauville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-10 20:00:00

fin : 2026-04-10 21:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez Bernica à Montauville !

L’Ensemble Bernica, fondé par le légendaire saxophoniste français François Jeanneau, est un bouillonnant groupe trans(e)-générationnel, qui célèbre ses 25 années d’existence avec la sortie de son 5ème album Hymnotique .

Au travers d’une musique solaire et enthousiaste, entre jazz actuel et espaces acoustiques étranges, solos nerveux, riffs et rythmiques énergiques, l’Ensemble Bernica propose une plongée vertigineuse dans le son vivant, version palpitant. Prenez votre souffle et laissez-vous hymotiser !

Tout public Gratuit

0 .

Salle des Fêtes 150 Rue du Bois-le-Prêtre Montauville 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

The Pratiqu’Am Festival is back for another edition: meet Bernica in Montauville!

Ensemble Bernica, founded by legendary French saxophonist François Jeanneau, is a lively trans(e)generational group, celebrating 25 years of existence with the release of its 5th album, Hymnotique .

With its sunny, enthusiastic music, a mix of contemporary jazz and strange acoustic spaces, nervous solos, energetic riffs and rhythms, Ensemble Bernica offers a dizzying plunge into the living sound, the thrilling version. Catch your breath and let yourself be hymotized !

Open to all ? Free

