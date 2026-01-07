Pratiqu’Am L’Échappée Belle Salle des Fêtes Lesménils

Pratiqu’Am L’Échappée Belle

Salle des Fêtes 1 Rue Saint Denis Lesménils Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 21:00:00

Date(s) :

2026-02-06

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez L’Échappée Belle à Lesménils !

Un concert de musique irlandaise c’est toujours un voyage… un voyage dans l’ambiance des pubs au son des fiddles et guitares avec une pointe d’émotion et le grand frisson des ballades qui racontent l’île verte et ses personnages si singuliers.

Trio de cordes, L’Échappée Belle est présente sur la scène nationale depuis bientôt 20 ans, avec toujours le même bonheur de jouer et de faire partager son répertoire qui s’inspire largement de ce fabuleux patrimoine (les traditionnels reels, jigs, slow airs et horn pipe…) arrangé sur mesure. Mais l’originalité du groupe tient aussi à ses compositions qui ouvrent d’autres horizons…

Tout public Gratuit

Salle des Fêtes 1 Rue Saint Denis Lesménils 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

The Festival Pratiqu’Am is back for another edition: L’Échappée Belle in Lesménils!

An Irish music concert is always a journey… a trip through the atmosphere of pubs to the sound of fiddles and guitars, with a touch of emotion and the thrill of ballads that tell the story of the Green Isle and its unique characters.

A string trio, L’Échappée Belle has been a fixture on the national scene for almost 20 years, always with the same joy of playing and sharing their repertoire, which is largely inspired by this fabulous heritage (traditional reels, jigs, slow airs and horn pipes…) arranged to order. But the group’s originality also lies in its compositions, which open up new horizons…

Open to all ? Free

