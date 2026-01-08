Pratiqu’Am Mr Yaz Salle Sophie de Bar Mousson

Pratiqu’Am Mr Yaz

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez Mr Yaz à Mousson !

Mr Yaz, c’est un savant mélange de funk et de mélodies pop, le tout agrémenté de sons électroniques.

Après de nombreux concerts en France et en Europe, des premières parties (Ibrahim Maalouf, Higelin, Sinsémilia, The Veils, Electro Deluxe), la formation est définitivement faite pour le live et ne laisse aucun public indifférent, remuant à chaque fois les salles et les clubs sur son passage, en laissant comme une envie frénétique et incontrôlable de bouger.

Salle Sophie de Bar Rue de la Chapelle Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

The Pratiqu’Am Festival is back for another edition: meet Mr Yaz at Mousson!

Mr Yaz is a skilful blend of funk and pop melodies, enhanced by electronic sounds.

After numerous concerts in France and Europe, and opening acts for Ibrahim Maalouf, Higelin, Sinsémilia, The Veils and Electro Deluxe, the band is definitely made for live performance, and leaves no audience indifferent, shaking up venues and clubs every time they play, leaving a frenetic, uncontrollable desire to get moving.

Open to all? Free

