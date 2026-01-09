Pratiqu’Am Neptunium Eglise de Maidières Maidières

Pratiqu’Am Neptunium

Eglise de Maidières 37 Rue du Bois-le-Prêtre Maidières Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03 21:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Le Festival Pratiqu’Am revient pour une nouvelle édition retrouvez Neptunium à Maidières

Neptunium réunit quatre amis guitaristes classiques avec l’envie de faire découvrir leur instrument ses infinies possibilités. Neptunium s’illustre dans un répertoire contrasté et éclectique, en interprétant des pièces écrites originalement pour le quatuor de guitares, mais également de grandes pièces pour orchestre, pour quatuor à cordes, ou encore pour orgue, transcrites pour leur instrument.

Le programme de concert de Neptunium résulte d’une volonté de mettre en lumière les possibilités de contraste et d’expression de la guitare grâce à des œuvres originales et des transcriptions personnelles.

Ce concert saura donc plaire à tous les publics, mélomanes avertis comme curieux néophytes. Les quatre guitaristes explorent aussi des couleurs et des sonorités inattendues roulements de tambours, percussions, castagnettes, harmoniques, cloches… Ces différents modes de jeu donnent à leur interprétation une dimension très orchestrale, voire théâtrale, et surtout ludique, ce qui en fait un concert parfaitement adapté aux jeunes publics.

Tout public Gratuit

Eglise de Maidières 37 Rue du Bois-le-Prêtre Maidières 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

The Pratiqu’Am Festival returns for a new edition: meet Neptunium in Maidières

Neptunium brings together four classical guitarist friends with a desire to showcase the infinite possibilities of their instrument. Neptunium performs a varied and eclectic repertoire, including pieces originally written for guitar quartet, as well as major orchestral, string quartet and organ pieces transcribed for their instrument.

Neptunium’s concert program is the result of a desire to highlight the guitar’s potential for contrast and expression, through original works and personal transcriptions.

This concert will appeal to all audiences, from music lovers to the curious neophyte. The four guitarists also explore unexpected colors and sounds: drum rolls, percussion, castanets, harmonics, bells… These different modes of playing give their interpretation a highly orchestral, even theatrical, and above all playful dimension, making this a concert perfectly suited to young audiences.

Open to all? Free

