Pratiqu’Am Trio Hyades Eglise Saint Germain Atton

Pratiqu’Am Trio Hyades

Eglise Saint Germain 12 Rue des Dames Atton Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Hortense, Isabelle et Noémie, du Trio Hyades, marqueront l’ouverture de cette nouvelle édition du Festival Pratiqu’Am !

Elles se rencontrent au sein de l’orchestre de l’Opéra National de Lorraine, et partagent une passion commune pour la musique de chambre. Leur amitié et leur complicité musicale les amènent à la création du trio Hyades. De Haydn à Piazzolla, en passant par Dvorák, elles vous feront également découvrir la diversité de ce répertoire multicolore et poétique autour d’œuvres originales, de compositeurs du XXème siècles à nos jours (Hans Gál, Nicolas Bacri…)

Elles se produisent lors de festivals et concerts en Lorraine, en Bourgogne, en Normandie et dans la Drôme. Le trio a travaillé avec la pianiste Lise Baudoin en quatuor avec piano et collabore ponctuellement avec d’autres artistes musiciens (alto, violon, flûte…).Tout public

Eglise Saint Germain 12 Rue des Dames Atton 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr

English :

Hortense, Isabelle and Noémie, from the Trio Hyades, will open this new edition of the Festival Pratiqu’Am!

They met in the Opéra National de Lorraine orchestra, and shared a passion for chamber music. Their friendship and musical complicity led to the creation of the Hyades trio. From Haydn to Piazzolla, via Dvorák, they will also introduce you to the diversity of this multicolored and poetic repertoire, with original works by composers from the 20th century to the present day (Hans Gál, Nicolas Bacri…)

They perform at festivals and concerts in Lorraine, Burgundy, Normandy and the Drôme. The trio has worked with pianist Lise Baudoin in a piano quartet, and occasionally collaborates with other musicians (viola, violin, flute, etc.).

