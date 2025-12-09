[Pratique amateur] Ateliers en scène EVE scène universitaire Le Mans

[Pratique amateur] Ateliers en scène

2025-12-09 20:00:00

Après un premier semestre de travail créatif aux côtés d’artistes-intervenants professionnels, les étudiants et personnels des ateliers de pratiques artistiques vous présentent leurs créations sur le thème Ensemble. Théâtre, jazz blues, chants du monde, musiques actuelles, MAO, arts plastiques, photo, couture… Autant de disciplines dans lesquelles ils ont investi leur talent et partagé une aventure artistique et humaine intense.

Avec la complicité de nos artistes-intervenants Thomas Brousmiche, Jean-Marc Dormeau, Fabien Eckert, Katia Grange, Marie-Laure Mallet-Melchior, Romain Loiseau, Jelena Lucic et Valérie Pourroy.

Venez les applaudir et plonger dans leurs univers pour une soirée conviviale et riche en découvertes ! .

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

