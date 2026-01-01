[Pratique amateur] Concerto pour vibraphone EVE Scène universitaire Le Mans

[Pratique amateur] Concerto pour vibraphone

Sympho’Campus vous propose une soirée unique.

Pour la première fois en concert, découvrez le Concerto pour vibraphone et orchestre composé par Jean-Marc Quillet, interprété par Lionel Le Fournis.

Découvrez également la Danse Macabre de Camille Saint-Saëns avec beat-box par Timothée Bigot.

Sous la direction de Cécile Derosier, Sympho’Campus accompagne ce concerto .

Programme

Suite n°1 op 46, Peer Gynt, Grieg

Concerto pour vibraphone et orchestre, Jean-Marc Quillet, Lionel Le Fournis

Danse Macabre, Saint-Saëns, Camille Groshenny, Timothée Bigot

Mambo, Bernstein .

EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr

