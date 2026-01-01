[Pratique amateur] Concerto pour vibraphone EVE Scène universitaire Le Mans
[Pratique amateur] Concerto pour vibraphone
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Sympho’Campus vous propose une soirée unique.
Pour la première fois en concert, découvrez le Concerto pour vibraphone et orchestre composé par Jean-Marc Quillet, interprété par Lionel Le Fournis.
Découvrez également la Danse Macabre de Camille Saint-Saëns avec beat-box par Timothée Bigot.
Sous la direction de Cécile Derosier, Sympho’Campus accompagne ce concerto .
Programme
Suite n°1 op 46, Peer Gynt, Grieg
Concerto pour vibraphone et orchestre, Jean-Marc Quillet, Lionel Le Fournis
Danse Macabre, Saint-Saëns, Camille Groshenny, Timothée Bigot
Mambo, Bernstein .
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr
