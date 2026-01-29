[PRATIQUE AMATEUR] Focus, festival d’art et de création EVE Scène universitaire Le Mans
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-19
2026-02-16
Une semaine pour révéler les talents de notre communauté
Tout au long de la semaine, FOCUS invite la communauté universitaire à découvrir
• des scènes ouvertes (musique, cirque…),
• des expositions d’œuvres artistiques,
• un salon des créateurs, dédié aux pratiques artisanales et artistiques,
• un tremplin musical à Eve Scène Universitaire (nouveauté 2026),
• et un grand carnaval ouvert à l’ensemble du campus (nouveauté 2026).
Plus d’information sur le site de EVE scène universitaire .
EVE Scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 culture@univ-lemans.fr
English :
A week to reveal the talents of our community
