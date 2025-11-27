[Pratique amateur] Lecture poétique restitution atelier slam EVE scène universitaire Le Mans

[Pratique amateur] Lecture poétique restitution atelier slam

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-27 18:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Poésie performée

A l’occasion de cette soirée nous vous proposons une restitution d’ateliers de slam plurilingue par des étudiant.es du Mans, d’Athènes (Grèce), Aveiro (Portugal), Györ (Hongrie), Sienne (Italie) rassemblés dans le cadre d’un programme de mobilité Erasmus.

Partenaires Erasmus +, pôle Enjeux Chaire Raconter des histoires pour grandir ensemble ; universités du Mans CREN, Angers, Nantes, Athènes (Grèce), Aveiro (Portugal), Györ (Hongrie), MSila (Algérie), Salento et Sienne (Italie), Zaporijjia (Ukraine)

Artiste slameur Alexandre HDW Sepré est artiste professionnel. Auteur-interprète, comédien et pédagogue. Il est considéré comme l’une des références du slam en France (RFI).

Il a notamment été l’élève de Marc Smith, partagé la scène avec Grand Corps Malade et écrit pour Mathieu Kassovitz. .

English :

Performed poetry

German :

Performing Poetry

Italiano :

Poesia eseguita

Espanol :

Poesía interpretada

