[Pratique amateur] Musique au Campus EVE scène universitaire Le Mans

[Pratique amateur] Musique au Campus

EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe

Début : 2025-12-04 19:45:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04 2025-12-05

Sympho’Campus et le Big Band de l’Université unissent leurs forces !

Les associations Sympho’Campus et La Mandibule (Big Band) proposent deux soirées musicales les 4 et 5 décembre à EVE.

jeudi 4 décembre

19h45 Ensembles de musiques de chambre (cordes et bois) dans le hall

20h30 Big-band sous la direction de Jean-Marc Dormeau

Blue Moon

I’ve got a gal in Kalamazoo

Just friends

Don’t get around much anymore

It’don’t mean a thing son nouveau programme avec des morceaux de Duke Ellington, Harry Warren, Mack Gordon, Richard Roger et John Klenner

21h30 Quintette de cuivres dans le hall

22h Bloum –

Plonger dans l’univers de BLOUM, c’est comme se perdre dans la profondeur d’un regard, une expérience aussi intime qu’envoûtante. Leur musique est un voyage à la croisée des genres, entre pop électro, groovy jazz et funk psychédélique. Ces cinq étudiants de l’université du Mans insufflent une énergie vibrante, portée par une réflexion sur les relations humaines et la vie qui les entoure.

Vendredi 5 décembre

19h45 Atelier chants du monde (dans le hall) –

Ensemble vocal a capela (atelier proposé par le service culture)

20h30 Sympho’Campus –

Découvrez le nouveau programme de Sympho’Campus ! Sous la direction de Cécile Derosier, l’orchestre symphonique vous propose des styles variés de compositeur.rices comme Saint-Saëns, Grieg, Dvorak et Bernstein, et notre soliste Théo Mariotte interprétera une pépite du répertoire de concerto pour trombone ! .

