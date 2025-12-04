[Pratique amateur] Musique au Campus EVE scène universitaire Le Mans
[Pratique amateur] Musique au Campus EVE scène universitaire Le Mans jeudi 4 décembre 2025.
[Pratique amateur] Musique au Campus
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 19:45:00
fin : 2025-12-04
Date(s) :
2025-12-04 2025-12-05
Sympho’Campus et le Big Band de l’Université unissent leurs forces !
Les associations Sympho’Campus et La Mandibule (Big Band) proposent deux soirées musicales les 4 et 5 décembre à EVE.
jeudi 4 décembre
19h45 Ensembles de musiques de chambre (cordes et bois) dans le hall
20h30 Big-band sous la direction de Jean-Marc Dormeau
Blue Moon
I’ve got a gal in Kalamazoo
Just friends
Don’t get around much anymore
It’don’t mean a thing son nouveau programme avec des morceaux de Duke Ellington, Harry Warren, Mack Gordon, Richard Roger et John Klenner
21h30 Quintette de cuivres dans le hall
22h Bloum –
Plonger dans l’univers de BLOUM, c’est comme se perdre dans la profondeur d’un regard, une expérience aussi intime qu’envoûtante. Leur musique est un voyage à la croisée des genres, entre pop électro, groovy jazz et funk psychédélique. Ces cinq étudiants de l’université du Mans insufflent une énergie vibrante, portée par une réflexion sur les relations humaines et la vie qui les entoure.
Vendredi 5 décembre
19h45 Atelier chants du monde (dans le hall) –
Ensemble vocal a capela (atelier proposé par le service culture)
20h30 Sympho’Campus –
Découvrez le nouveau programme de Sympho’Campus ! Sous la direction de Cécile Derosier, l’orchestre symphonique vous propose des styles variés de compositeur.rices comme Saint-Saëns, Grieg, Dvorak et Bernstein, et notre soliste Théo Mariotte interprétera une pépite du répertoire de concerto pour trombone ! .
EVE scène universitaire Avenue René Laennec Le Mans 72085 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 27 70 billetterie-eve@univ-lemans.fr
English :
Sympho?Campus and the University Big Band join forces!
L’événement [Pratique amateur] Musique au Campus Le Mans a été mis à jour le 2025-11-26 par CDT72