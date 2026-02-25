Pratique de yoga au sol Oasis des possibles Dumbéa

Pratique de yoga au sol

Oasis des possibles Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie

Tarif : 3500 – 3500 – EUR

Gratuit

Ateliers 4 000 XPF Retraite 21 500 XPF

Début : 2026-03-04 18:00:00

fin : 2026-03-04 20:00:00

2026-03-04

Libérez vos fascias pour un dos sans douleur lors de cette pratique de yoga au sol, inspirée de la méthode Munz FLoor, avec VIYOGA de passage sur le caillou.

oasisdespossiblesnc@gmail.com

English :

Free your fascias for a pain-free back in this floor yoga practice, inspired by the Munz FLoor method, with VIYOGA passage on the pebble.

