Pratique de yoga pour les sportifs Oasis des possibles Dumbéa
Pratique de yoga pour les sportifs Oasis des possibles Dumbéa jeudi 5 mars 2026.
Pratique de yoga pour les sportifs
Oasis des possibles Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa Nouvelle-Calédonie
Tarif : 3500 – 3500 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-05 08:30:00
fin : 2026-03-05 11:00:00
Date(s) :
2026-03-05
Pour les sportifs (golfeurs, runners, martiaux…) qui veulent booster leur mental, leur concentration et leur récupération sans forcer.
.
Oasis des possibles Chemin de la haute couvelée à Dumbéa Dumbéa 98835 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer oasisdespossiblesnc@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For athletes (golfers, runners, martial artists, etc.) who want to boost their mental performance, concentration and recovery without forcing themselves.
L’événement Pratique de yoga pour les sportifs Dumbéa a été mis à jour le 2026-02-25 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie