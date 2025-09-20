Pratique du dessin en autonomie dans la galerie des plâtres Musée Rodin – Meudon Meudon

Les samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le musée Rodin – Meudon ouvre ses portes et met à l’honneur son architecture. Le public est invité à découvrir la maison-atelier du sculpteur et à profiter d’un week-end riche en animations.

Tout au long de la journée, du matériel de dessin sera mis à disposition du public dans la galerie des plâtres. Dessinateurs en herbe ou confirmés, papiers et crayons vous permettront de retranscrire chaque détail des chefs-d’œuvre d’Auguste Rodin.

Samedi et dimanche | De 10h à 18h | Rendez-vous dans la galerie des plâtres

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

Atelier dessin

@ agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq