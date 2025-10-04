Pratique du détournement Médiathèque métropolitaine d’Istres Istres

Pratique du détournement Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque métropolitaine d’Istres Bouches-du-Rhône

10 personnes maximum. A partir de 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Fin : 2025-10-04T14:00 – 2025-10-04T16:00

Venez vous essayer au « hacking ludique ! »

En utilisant des manettes modifiées et des interfaces non conventionnelles, expérimentez des fonctions originales du matériel de jeu.

Essayez-vous aux détournements artistiques : jouez trop vite, à l’envers…, et transgressez les mécaniques traditionnelles du jeu.

Médiathèque métropolitaine d'Istres av. Radolfzell CEC Les Heures Claires 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marko Blazevic