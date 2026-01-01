Pratiques créatives autour du Reïki Usui D74A Eygalières

Pratiques créatives autour du Reïki Usui

Dimanche 25 janvier 2026 de 9h à 17h. D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières Bouches-du-Rhône

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Participez à une journée de révisions et pratiques autour du Reïki Usui aux Sentiers de l’Abondance à Eygalières le dimanche 25 janvier de 9h à 17h !

Vous connaissez déjà le Reïki, vous pratiquez de temps en temps et vous avez envie de revenir aux fondamentaux, d’affiner vos sens et consolider vos appuis ?

Ce stage d’une journée dans le cadre relaxant des Sentiers de l’Abondance à Eygalières est fait pour vous.

Frédéric Maigne et Marie Broche vous propose une journée de révisions et d’approfondissements pratiques autour du Reïki Usui.



Au programme temps d’échanges, soins de groupes, apprentissage de techniques complémentaires japonaises, travail du souffle, méditation…

Pour les initiés Reïki tout degré

Pique-nique partagé



Réservation par Whatsapp ou Facebook .

D74A 1770 route du Mas de la Brune Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 04 91 30

English :

Join us for a day of revision and practice focusing on Usui Reiki at Les Sentiers de l’Abondance in Eygalières on Sunday 25 January from 9am to 5pm!

