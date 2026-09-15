Pratiques de Yoga à l’année Audierne
mardi 15 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Pratiques de Yoga à l’année
Esquibien – Audierne – Pouldreuzic Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2027-06-25 20:00:00
Date(s) :
2026-09-15
MARDI
19h00-20h30 | Pouldreuzic | Yoga pour surfeurs
MERCREDI
10h30-11h30 | Esquibien | Yoga pour tous
12h00-13h00 | Esquibien | Yoga pour tous
18h30-20h00 | Audierne | Yoga pour surfeurs
VENDREDI
12h15-13h15 | Audierne | Yoga intégral
CURSUS ANNUEL | Audierne | Cycle 7 ateliers le samedi
Débutants bienvenus, essai gratuit sur réservation capyogasante@gmail.com .
Esquibien – Audierne – Pouldreuzic Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Pratiques de Yoga à l’année Audierne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz
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