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AGENDA · Audierne

Pratiques de Yoga à l’année Audierne

mardi 15 septembre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
vendredi 25 juin 2027
Heure de début
18:30:00
Adresse
Esquibien - Audierne - Pouldreuzic
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Pratiques de Yoga à l’année

Esquibien – Audierne – Pouldreuzic Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 18:30:00
fin : 2027-06-25 20:00:00

Date(s) :
2026-09-15

MARDI
19h00-20h30 | Pouldreuzic | Yoga pour surfeurs

MERCREDI
10h30-11h30 | Esquibien | Yoga pour tous
12h00-13h00 | Esquibien | Yoga pour tous
18h30-20h00 | Audierne | Yoga pour surfeurs

VENDREDI
12h15-13h15 | Audierne | Yoga intégral

CURSUS ANNUEL | Audierne | Cycle 7 ateliers le samedi

Débutants bienvenus, essai gratuit sur réservation capyogasante@gmail.com   .

Esquibien – Audierne – Pouldreuzic Audierne 29770 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Pratiques de Yoga à l’année Audierne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz

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