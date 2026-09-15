Informations pratiques

Audierne

Pratiques de Yoga à l’année

Esquibien – Audierne – Pouldreuzic Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2027-06-25 20:00:00

Date(s) :

2026-09-15

MARDI

19h00-20h30 | Pouldreuzic | Yoga pour surfeurs

MERCREDI

10h30-11h30 | Esquibien | Yoga pour tous

12h00-13h00 | Esquibien | Yoga pour tous

18h30-20h00 | Audierne | Yoga pour surfeurs

VENDREDI

12h15-13h15 | Audierne | Yoga intégral

CURSUS ANNUEL | Audierne | Cycle 7 ateliers le samedi

Débutants bienvenus, essai gratuit sur réservation capyogasante@gmail.com .

Esquibien – Audierne – Pouldreuzic Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Pratiques de Yoga à l’année Audierne a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz