Pratiques innovantes d’alternatives aux produits phytos : découvrir et échanger, SCEA DE BENEDIT, à MAYLIS (40), Maylis

Informations pratiques

Pratiques innovantes d’alternatives aux produits phytos : découvrir et échanger Mardi 28 juillet, 09h00 SCEA DE BENEDIT, à MAYLIS (40) Landes

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture des Landes vous invite à une journée dédiée aux alternatives aux produits phytosanitaires, ouverte à tous les agriculteurs : maraîchers, producteurs en grandes cultures, viticulteurs, pépiniéristes, kiwiculteurs, producteurs de plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en agriculture biologique ou conventionnelle.

Purins végétaux, homéopathie agricole, et mesures du potentiel d’oxydo-réduction seront au cœur des échanges.

Cette rencontre s’adresse aussi bien aux agriculteurs qui utilisent déjà ces pratiques qu’à ceux qui souhaitent les découvrir, et échanger avec des producteurs engagés dans cette démarche de recherche d’alternatives aux produits phytosanitaires.

► L’objectif de la journée est de favoriser avant tout le partage d’expériences: quelles solutions avez-vous testées ? Quels résultats avez-vous obtenus ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?

Chacun pourra venir partager ses recettes, ses réussites, mais aussi ses échecs, dans un esprit d’ouverture et de co-construction.

► Au programme :

Temps d’échanges et de partage d’expériences entre agriculteurs

Témoignage de l’agriculteur

Atelier pratique de réalisation de préparations d’homéopathie ;

Point sur le potentiel d’Oxydo-Réduction

Visite de micro-parcelles d’essais de tomates bio de plein champ, conduites depuis 4 ans avec différentes modalités dont le purin de consoude et diverses solutions d’agro-homéopathie

► Date : Mardi 28 juillet à Maylis de 9 à 12h

► Lieu : 455 AVENUE DE LA CHALOSSE, 40250 MAYLIS

43°41’49.4″N 0°40’51.0″W

► Contact:

Marlene HARISTOY WILSON

06-84-50-57-11

marlene.haristoywilson@landes.chambagri.fr

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La journée propose un temps d’échanges entre agriculteurs autour des alternatives aux produits phytosanitaires, avec des retours d’expériences sur les pratiques déjà testées.

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