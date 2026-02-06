Pratiques numériques au Breil Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 16:00 – 19:00

Gratuit : oui Adulte, En famille

Par la Ville de Nantes, le lycée Carcouet, Léo Lagrange Animation, les associations de quartierUn temps fort, permettant la découverte des nombreuses actions des acteurs du quartier du Breil en matière de prévention des usages numériques, par les enfants, pour les parents.

Pôle éducatif et associatif Rosa Parks Nantes 44100



