Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l'architecture Pavillon de l'architecture Pau jeudi 25 septembre 2025.
Pavillon de l'architecture 3 Place de la Monnaie Pau Pyrénées-Atlantiques
Du 25 septembre au 31 octobre 2025 le Pavillon de l’architecture organise sa 11ième édition du Mois de l’architecture “En pratique(s)”.
Cette soirée d’ouverture « Pratique(s) talk show vous emmènera à la découverte et à la rencontre de différents les acteurs du cadre de vie (architectes, paysagistes et programmistes) qui présenteront leurs métiers et échangeront avec le public. .
Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 32 23 contact@pavillondelarchitecture.com
