Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pavillon de l’architecture Pau

Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pavillon de l’architecture Pau jeudi 25 septembre 2025.

Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Du 25 septembre au 31 octobre 2025 le Pavillon de l’architecture organise sa 11ième édition du Mois de l’architecture “En pratique(s)”.

Cette soirée d’ouverture « Pratique(s) talk show vous emmènera à la découverte et à la rencontre de différents les acteurs du cadre de vie (architectes, paysagistes et programmistes) qui présenteront leurs métiers et échangeront avec le public. .

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 32 23 contact@pavillondelarchitecture.com

English : Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

German : Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Italiano :

Espanol : Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

L’événement Pratique(s) talk show « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pau a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pau