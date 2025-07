Prats-de-Carlux en fête Prats-de-Carlux

Rendez-vous à la fête du village de Prats-de-Carlux le samedi 26 Juillet et dimanche 27 Juillet !

SAMEDI 26 JUILLET

Dès 19h30 apéritif

Soirée Brasero (16€) animée par le groupe Destination

( tourin saucisse de Toulouse, frites dessert )

DIMANCHE 27 JUILLET

11h Concours de rampeau au profit de l’association petite hirondelle

19h30 Soirée Entrecôte (18€) Animée par l’Orchestre EPSILON

( tourin entrecôte frites dessert )

23h30 Grand feu d’artifice

Buvette, attractions foraines, rampeau tout au long du week-end .

Place du village Prats-de-Carlux 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 77 97

English : Prats-de-Carlux en fête

See you at the Prats-de-Carlux village fête on Saturday July 26 and Sunday July 27!

Saturday 26, 19:30 aperitif

Toulouse sausage and French fries 16?

Sunday 27, 11am rampeau

7:30pm entrecôte evening18? with live music

11:30 pm fireworks display

Refreshment bar, fairground attractions

German : Prats-de-Carlux en fête

Wir sehen uns auf dem Dorffest in Prats-de-Carlux am Samstag, den 26. Juli und Sonntag, den 27. Juli!

Samstag 26., 19.30 Uhr Aperitif

Abend Toulouser Würstchen mit Pommes frites 16?

Sonntag, 27., 11 Uhr Rampeau

19.30 Uhr Entrecôte-Abend 18? mit Live-Band

23.30 Uhr Großes Feuerwerk

Getränkeausschank, Jahrmarktsattraktionen

Italiano :

Ci vediamo alla festa del villaggio di Prats-de-Carlux sabato 26 luglio e domenica 27 luglio!

Sabato 26, aperitivo alle 19.30

Salsiccia di Tolosa e patatine fritte 16?

Domenica 27, ore 11.00 rampeau

19.30 serata entrecôte 18? con musica dal vivo

ore 23.30 spettacolo pirotecnico

Bar, attrazioni del luna park

Espanol : Prats-de-Carlux en fête

Nos vemos en la fiesta mayor de Prats-de-Carlux el sábado 26 y el domingo 27 de julio

Sábado 26, aperitivo a las 19.30 h

Salchicha de Toulouse y patatas fritas 16?

Domingo 27, 11h Rampeau

19.30 h Entrecot 18? con música en directo

23.30 h Castillo de fuegos artificiales

Bar, atracciones de feria

