Pré-écoute exclusive The Hives Dialogues Musiques Brest

Pré-écoute exclusive The Hives Dialogues Musiques Brest jeudi 28 août 2025.

Pré-écoute exclusive The Hives

Dialogues Musiques 52 Rue Jean Macé Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-28 17:00:00

fin : 2025-08-28 19:00:00

Date(s) :

2025-08-28

Les rois du rock’n’roll sont de retour. À l’occasion de la sortie de leur nouvel album The Hives Forever Forever The Hives, (sortie le 29 août), venez découvrir en avant-première le grand retour de The Hives lors d’une soirée d’écoute explosive.

Goodies exclusifs sur place (totebags, posters, pins, bracelets, jeu de cartes) et vinyle indé vert ! Le groupe suédois, légende du rock garage depuis plus de 30 ans, sera en tournée mondiale en 2025, avec un passage très attendu au Zénith de Paris le 20 novembre.

Informations pratiques :

Gratuit .

Dialogues Musiques 52 Rue Jean Macé Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pré-écoute exclusive The Hives Brest a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole