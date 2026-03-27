Pré-fête de Saint-Rome Saint-Affrique
Pré-fête de Saint-Rome Saint-Affrique samedi 28 mars 2026.
Pré-fête de Saint-Rome
10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez nombreux à la Pré-fête de Saint-Rome !
Ce samedi on organise la Pré-Fête de Saint-Rome, pour se chauffer doucement avant le week-end de la fête.
A gagner 1 pack pour l’entrée de samedi avec DJ Bens + 1 entrée dimanche soir et des cadeaux (bandanas, tee shirt…)
On vous attend très motivés et nombreux ! .
10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60
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English :
Come one, come all to the Saint-Rome Pre-Fête!
L’événement Pré-fête de Saint-Rome Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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