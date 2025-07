Pré-OFF films de montagne en plein air BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Pré-OFF films de montagne en plein air BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre samedi 16 août 2025.

Pré-OFF films de montagne en plein air

BAGNERES-DE-BIGORRE Au jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-16 18:30:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

On remet ça ! Après le succès de l’an dernier, le Outdoor Film Festival revient au Jardin des Vigneau pour une soirée en plein air 100% gratuite et conviviale.

Au programme :

Des films de montagne et d’aventure projetés sous les étoiles, une buvette, et cette année pizzas et burgers maison pour se régaler sur place !

Le tout dans une ambiance détendue, avec un moment musical en fin de soirée (et peut-être même en début…).

Une belle occasion de se retrouver, de vibrer ensemble devant de belles images, et de faire vivre l’esprit du festival même hors saison.

Amenez vos plaids et vos chaises !

Entrée libre et gratuite .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au jardin des Vignaux Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

We’re back again! Following on from last year?s success, the Outdoor Film Festival returns to the Jardin des Vigneau for a 100% free, convivial outdoor evening.

On the program:

Mountain and adventure films screened under the stars, a refreshment bar, and this year: homemade pizzas and burgers to enjoy on the spot!

All in a relaxed atmosphere, with music at the end of the evening (and maybe even at the beginning…).

It’s a great opportunity to get together, enjoy some great images and keep the spirit of the festival alive, even in the off-season.

Bring your plaids and chairs!

German :

Wir machen es noch einmal! Nach dem Erfolg des letzten Jahres kehrt das Outdoor Film Festival in den Jardin des Vigneau zurück, um einen 100% kostenlosen und geselligen Abend unter freiem Himmel zu veranstalten.

Auf dem Programm stehen:

Berg- und Abenteuerfilme, die unter dem Sternenhimmel gezeigt werden, ein Getränkestand und dieses Jahr: hausgemachte Pizzas und Burger, um sich vor Ort zu verwöhnen!

Das Ganze findet in einer entspannten Atmosphäre statt, mit einem musikalischen Höhepunkt am Ende des Abends (und vielleicht sogar am Anfang…).

Eine schöne Gelegenheit, sich zu treffen, gemeinsam vor schönen Bildern zu schwärmen und den Geist des Festivals auch außerhalb der Saison weiterleben zu lassen.

Bringen Sie Ihre Plaids und Stühle mit!

Italiano :

Ci risiamo! Dopo il successo dell’anno scorso, l’Outdoor Film Festival torna al Jardin des Vigneau per una serata all’aperto, 100% gratuita e conviviale.

In programma:

Film di montagna e d’avventura proiettati sotto le stelle, un bar per il ristoro e quest’anno: pizze e hamburger fatti in casa da gustare sul posto!

Il tutto in un’atmosfera rilassata, con musica a fine serata (e forse anche all’inizio…).

È un’ottima occasione per stare insieme, godersi qualche bella immagine e mantenere vivo lo spirito del festival, anche in bassa stagione.

Portate i vostri plaid e le vostre sedie!

Espanol :

¡Ya estamos otra vez aquí! Tras el éxito del año pasado, el Festival de Cine al Aire Libre vuelve al Jardin des Vigneau para ofrecer una velada 100% gratuita y agradable al aire libre.

El programa incluye:

Películas de montaña y aventura proyectadas bajo las estrellas, un bar de refrescos y, este año, pizzas y hamburguesas caseras para degustar in situ

Todo ello en un ambiente relajado, con música al final de la velada (y puede que incluso al principio…).

Es una gran oportunidad para reunirse, disfrutar de unas magníficas imágenes y mantener vivo el espíritu del festival, incluso fuera de temporada.

Trae tus cuadros y tus sillas

