Pré-ouverture du festival Ascain en jeux Salle Biltoki Ascain
Pré-ouverture du festival Ascain en jeux Salle Biltoki Ascain mercredi 12 novembre 2025.
Pré-ouverture du festival Ascain en jeux
Salle Biltoki Route de Saint-Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
Tournoi de Skyjo fun, stratégie et bonne ambiance !
Venez défier vos amis autour du jeu de cartes le plus addictif
De nombreux lot à gagner.
Buvette soft et goûté sur place. Les gains seront reversés en partie aux associations APE & APEL des écoles d’Ascain.
Réservation par téléphone. .
Salle Biltoki Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 34 24 92 ascainenjeux@gmail.com
English : Pré-ouverture du festival Ascain en jeux
German : Pré-ouverture du festival Ascain en jeux
Italiano :
Espanol : Pré-ouverture du festival Ascain en jeux
L’événement Pré-ouverture du festival Ascain en jeux Ascain a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de Tourisme Pays Basque