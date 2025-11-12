Pré-ouverture du festival Ascain en jeux Salle Biltoki Ascain

Pré-ouverture du festival Ascain en jeux

Tournoi de Skyjo fun, stratégie et bonne ambiance !

Venez défier vos amis autour du jeu de cartes le plus addictif

De nombreux lot à gagner.

Buvette soft et goûté sur place. Les gains seront reversés en partie aux associations APE & APEL des écoles d’Ascain.

Réservation par téléphone. .

Salle Biltoki Route de Saint-Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

