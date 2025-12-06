Pré-sélection Albi Impro Factory Maison de quartier de Cantepau Albi Samedi 6 décembre, 20h30 5€

Albi Impro Factory est de retour pour cette nouvelle saison! Avec une toute nouvelle formule:

Vous voulez vous essayer au théâtre d’improvisation et jouer avec vos amis?

Vous voulez expérimenter la scène devant un public?

Vous voulez jouer en première partie du « S.L.I.P »?

N’attendez pas! Inscrivez vous avec votre équipe (entre 5 et personnes) pour braver les thèmes de Guillaume, Sophie et Guillemette et vous amuser dans l’improvisation.

[https://www.helloasso.com/associations/la-clique-cie/adhesions/pre-selection-aif-9](https://www.helloasso.com/associations/la-clique-cie/adhesions/pre-selection-aif-9)

‼️ âge minimum: 16 ans

OU

Vous voulez voir du théâtre d’improvisation?

Vous voulez pouvoir voter pour l’équipe qui vous fait le plus rire et voyager?

Vous voulez choisir qui jouera en première partie du S.L.I.P le 1 janvier 2026?

Prenez vos places pour assister à ce spectacle et partager un bon moment d’improvisation!

[https://www.helloasso.com/associations/la-clique-cie/evenements/pre-selection-albi-impro-factory](https://www.helloasso.com/associations/la-clique-cie/evenements/pre-selection-albi-impro-factory)

projet.lacliquecie@gmail.com

Maison de quartier de Cantepau 50 avenue Mirabeau 81000 Albi Albi 81000 Tarn