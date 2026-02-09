Pré-sélections Albi Impro Factory Maison de quartier de Cantepau Albi Samedi 4 avril, 20h30 5€

Venez voter pour votre équipe d’improvisation favorite! Choisissez les pour qu’ils viennent jouer en première partie du S.L.I.P le samedi 11 avril 2026 au théâtre des Lices!

6 équipes d’improvisateurs prêts à vous éblouir!

C’est vous qui votez et qui choisissez qui sera en première partie du S.L.I.P, spectacle d’improvisation de la Clique cie au théâtre des Lices!

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T22:30:00.000+02:00

Maison de quartier de Cantepau 50 avenue Mirabeau 81000 Albi Albi 81000 Tarn



