Pré-sélections du championnat régional de twirling bâton Gymnase de Beaune-les-Mines Limoges

Gymnase de Beaune-les-Mines 37 Avenue de Beaune Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-22

2026-02-21

Venez assister aux pré-sélections du championnat régional de twirling bâton tout au long du weekend. Durant deux jours, vous pourrez découvrir les performances des solos, des duos et des équipes de différents niveaux (Nationale 1, Nationale 2, Nationale 3).

Gymnase de Beaune-les-Mines 37 Avenue de Beaune Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

