Préalable 1 Festival un été dans mon village Pourquoi tu cours ? Salle des Fêtes Saint-Fargeol

Préalable 1 Festival un été dans mon village Pourquoi tu cours ?

Salle des Fêtes Place de la Chaume Saint-Fargeol Allier

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif réduit

réduit pour minimas sociaux/étudiant/chômeur/gratuit moins de 14 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

C’est l’histoire d’une coureuse philosophe qui revendique un art de penser à 10 km/h ! Le temps d’une course, ses pensées vivantes, incarnées, étonnantes s’entrechoquent au rythme de ses pas qui ne s’arrêtent pas.

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Salle des Fêtes Place de la Chaume Saint-Fargeol 03420 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 28 52 42 attrapsourire@gmail.com

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English :

This is the story of a philosopher-runner who claims the art of thinking at 10 km/h! During a race, her lively, embodied and astonishing thoughts collide with the rhythm of her non-stop steps.

L’événement Préalable 1 Festival un été dans mon village Pourquoi tu cours ? Saint-Fargeol a été mis à jour le 2026-03-28 par Montluçon Tourisme