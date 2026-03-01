Préambule aux Oiseaux de passage Route de Forges Buchy

Préambule aux Oiseaux de passage

Route de Forges Halles en Scène Buchy Seine-Maritime

Début : 2026-03-31 18:50:00

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

Préambule au Festival Les Oiseaux de Passage qui aura lieu les 10 et 11 avril 2026 à Saint-Martin d’Osmonville

Avec le soutien des communes et la participation des écoles

Le 31 mars à 18h une soirée de spectacles aura lieu à la Halle en Scène de Buchy, ouverte à tous.

Programme

– 18h30 Spectacle des enfants des écoles de Bosc-Bordel, Bosc-Roger-sur-Buchy, Bosc-Édeline et Estouteville-Écalles

– 20h00 Playground Cie Primavez

Tout public Durée 45 minutes

Synopsis

Les artistes dépendent-ils de leur public? Oui, c’est une réalité sans spectateurs, pas de spectacle et vice-versa. Peuvent-ils également en dépendre physiquement?

La pièce dépend des spectateur·trice·s qui la soutiennent par leur poids, assis·es sur huit chaises reliées au mât et formant partie intégrante de la scénographie. Ceux qui choisiront d’incarner ce soutien seront reliés par les sangles à l’acte circassien.

Ce mélange entre mât chinois, danse, mime et humour permet d’intégrer une multitude de surprises sur la base de l’improvisation. Miguel joue avec le public. Il va le chercher, le taquine. Chacun peut devenir acteur du spectacle et la scène devient un espace de jeu inclusif.

Avec très peu de choses, par sa simple énergie et sa complicité chaleureuse et naturelle, Miguel réussit à embarquer l’audience active sur un petit nuage de naïveté tendre et élégante.

Sans réservation. Entrée libre et gratuite pour tous .

