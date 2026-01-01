Préaux à l’heure de la guerre de 1870 Place de la Mairie Préaux
Place de la Mairie Bibliothèque municipale Préaux Seine-Maritime
Début : 2026-01-24 10:00:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Ce samedi 24 janvier, l’Adasoc vous invite à la bibliothèque de Préaux pour une rencontre-échange avec les auteurs du livre Préaux à l’heure de la guerre de 1870 .
Allez à la rencontre d’auteurs locaux qui vous parleront d’un pan méconnu de l’histoire de Préaux.
Venez nombreux ! .
Place de la Mairie Bibliothèque municipale Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 59 02 24 adasoc.presidence@laposte.net
