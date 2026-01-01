Préaux à l’heure de la guerre de 1870 Place de la Mairie Préaux

Préaux à l’heure de la guerre de 1870

Place de la Mairie Bibliothèque municipale Préaux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Ce samedi 24 janvier, l’Adasoc vous invite à la bibliothèque de Préaux pour une rencontre-échange avec les auteurs du livre Préaux à l’heure de la guerre de 1870 .

Allez à la rencontre d’auteurs locaux qui vous parleront d’un pan méconnu de l’histoire de Préaux.

Venez nombreux ! .

Place de la Mairie Bibliothèque municipale Préaux 76160 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 59 02 24 adasoc.presidence@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Préaux à l’heure de la guerre de 1870

L’événement Préaux à l’heure de la guerre de 1870 Préaux a été mis à jour le 2026-01-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin