Précarité : Le repas du CROUS à 1 € pour toutes et tous est-ce LA solution ? – Écopôle Nantes, 13 mai 2025 18:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-13 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

De plus en plus d’étudiants font face à la précarité alimentaire.Comment se donner la possibilité que chaque étudiant ait accès à une alimentation saine, durable et de qualité ? Notre proposition est, ensemble, d’aborder le sujet et d’éclairer des pistes de solutions.Cette soirée d’échanges se tiendra le mardi 13 mai 2025 de 18h à 20h à Écopôle.Intervenants : Emeline Steyer, stagiaire de Master 2 (Gestion des Territoires et Développement Local – Université de Foix) à Ecopôle sur le sujet de la précarité alimentaire étudianteEnora Lejeune, vice-présidente Solidarités et Santé de Nantes UniversitéNicolas Deletre, responsable de l’association Vital de Blé, qui organise des distributions alimentaires aux étudiants des résidences universitaires

Écopôle Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 54 54 http://www.ecopole.com 0240485454